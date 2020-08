Cómo los huevos pueden ayudarte a perder peso

El consumo de huevo ha demostrado resultados favorables para perder peso y talla

Los huevos son nutritivos y pueden ayudarte a perder peso. Tienen distintas características que los hacen trabajar a tu favor, son un alimento rico en proteínas, bajo en calorías y que puede estimular el metabolismo.

Muchos nutrientes y pocas calorías

La primera manera en la que los huevos favorecen tu dieta es propoprcionando una gran cantidad de nutrientes a cambio de pocas calorías. Puedes tener un desayuno, almuerzo o cena de dos huevos duros y una taza de vegetales mixtos con menos de 300 calorías.

Un estudio publicado por el International Journal of Obesity demostró que desayunar huevos en una dieta baja en calorías mejora la pérdida de peso. En comparación con un grupo que tuvo desayunos altos en calorías, quienes desayunaron huevos durante 8 semanas registraron una reducción importante de índice de masa corporal, circunferencia en la cintura y pérdida de peso.

Un huevo tiene 77-78 calorías, 6 gramos de proteína y 5 gramos de grasas saludables. También te ofrece vitaminas, minerales, ácidos grasos de alta calidad y antioxidantes.

Proteínas para estar satisfecho, quemar grasa y mantener músculo

Comer proteínas puede incrementar la cantidad de calorías que quemas al aumentar tu tasa metabólica y reducir el apetito, según revelan investigaciones.

La proteína mantiene la sensación de saciedad mucho mejor que las grasas y los carbohidratos. Estudios han demostrado que la proteína te hace sentir satisfecho y ayuda a reducir antojos de carbohidratos.

La ingesta de proteínas como el huevo también te ayuda a desarrollar y mantener masa muscular. La masa muscular magra quema más calorías que la grasa, incluso cuando el cuerpo está en reposo.

Se recomienda que los adultos ingieran diariamente un mínimo de .8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal.

Algunas ideas para integrar los huevos en tu dieta

Consumirlos en el desayuno te dará energía para iniciar el día, te dejará satisfecho y puede reducir la cantidad de calorías que consumes durante el resto de la jornada.

Evita preparar huevos agregando demasiada grasa, aunque sea una grasa saludable como de oliva o aguacate. Agrega el aceite con una cuchara y no directo de la botella.

Si no quieres ensuciar más de un traste, prepara un omelette en taza. ¿Una idea?

Coloca ½ pimiento rojo picado, ¼ taza de espinacas picadas, chile serrano o jalapeño, dos huevos, sazona con sal y pimienta, revuelve y coloca en el microondas entre 2 y 3 minutos, ¡listo!

En tostadas o sándwich. Evita la mayonesa y coloca hummus, frijoles o aguacate.

Agrega a tus ensaladas con vegetales variados.

Huevos en tu avena. La avena es un sustituto del arroz que puede formar parte de un almuerzo o cena saludable.

Avena con espinacas, tomate y huevo

Ablanda las espinacas y el tomate en un sartén con un poco de aceite de oliva; sirve sobre la avena cocida. En el mismo sartén fríe un huevo (puedes optar por huevo cocido) y coloca en el plato sobre los vegetales. Tendrás una cena con fibra, proteína, hierro, vitaminas y antioxidantes.

¿Crees que comer huevos durante toda la semana puede afectar tu corazón?

Debido a su contenido de colesterol, durante años se asoció la ingesta de huevos con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el consumo moderado de huevo en una dieta saludable no aumenta el riesgo de dichas enfermedades.

Estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition encontraron que comer al menos 12 huevos a la semana durante tres meses no aumentó los factores de riesgo cardiovascular para las personas con prediabetes y diabetes tipo 2 que seguían una dieta diseñada para perder peso.

Los huevos contienen nutrientes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Comer un huevo al día es generalmente seguro para el corazón, la Asociación Americana del Corazón recomienda 1 huevo o 2 claras de huevo al día.