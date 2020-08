Esto no es nuevo y el culpable tiene nombre: el desastre del Barcelona comenzó en el 2015

Las turbulentas aguas por las que está atravesando el Barcelona parecen que podrían terminar en el puerto más oscuro de su historia: perder a LeoMessi en el punto deportivo más bajo del equipo azulgrana en décadas y todo debido a una directiva que ha sido “cancerígena” para una institución histórica.

Vamos por partes: Josep María Bartomeu llegó a la presidencia del Barça en el 2014 debido a las acusaciones judiciales hacia Sandro Rosell que terminaron con su renuncia a la presidencia y con su persona en prisión, mientras tanto Bartomeu, tomó posesión como presidente en funciones.

Su presidencia estaba prácticamente desahuciada de cara a las elecciones del 2015 debido a la renuncia de Pep Guardiola, quien fue el primero en avisar del desastre, pero la temporada del triplete con Luis Enrique hizo que los socios se olvidaran de su ya de por sí accidentada y contradictoria gestión y lo reeligieron.

el triplete de 2015 empezo con la convocatoria de eleciones anticipadas no supimos ver las señales #BartomeuDimision #MessiSiBartoNo Bartomeu convoca elecciones presidenciales en el Barcelona para junio https://t.co/cyfZVLaxWL a través de @Estadio_ED

La inercia de ese equipazo en el que aún estaban Xavi Hernández, Andrés Iniesta y otros más, le alcanzó para ganar una liga más, pero las cosas ya venían en picada y así lo demostró el punto de inflexión más importante en todo este caso: la salida de Neymar.

Cuando el brasileño decidió irse al PSG y la directiva del Barcelona no lo puedo convencer de lo contrario, se encendieron las alarmas pero nadie quiso verlo, el dineral que entró por el brasileño y la magia de Messi y Suárez hacían pensar que se podría vivir sin él en el proyecto, pero no.

Deportivamente hablando, los tres años siguientes fueron los peores para el club y sus aficionados: tres debacles europeas una más histórica que la otra y que han llevado a que sus hinchas esté furiosos y ni qué decir del mejor jugador de su historia.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1

Leo Messi li ha comunicat a Koeman que no veu clar el seu futur al Barça. El jugador li ha assegurat que ara mateix es veu més fora que dins del club, però és conscient de les dificultats que tindrà per sortir per les seves condicions contractuals #frac1 pic.twitter.com/dHb0dP3yXw

— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 20, 2020