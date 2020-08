Hay dinero: El París Saint-Germain gastó $1,500 millones de dólares para llegar a una final de Champions

El París Saint Germain por fin alcanzó una final de la Champions League y está a un paso de ganarla, pero el dinero que han gastado para conseguirlo no ha sido poco.

A partir de la temporada 2011-12, la primera tras la compra de equipo por parte de Qatar Sport Investment, este grupo ha gastado $1,538 millones de dólares con el objetivo de poder levantar la orejona.

A 9 años de distancia, luego de que el grupo QAI invirtió $126 millones de dólares en su primera campaña al mando, la meta de alcanzar la final por fin se ha cumplido, pero la suma es estratosférica, ya que con el tiempo, el equipo ha gastado una verdadera fortuna, que se ha incrementado en los últimos años con fichajes realmente espectaculares.

Tan sólo en el Top 5 hay más de $641 millones de dólares gastados, el cual se compone de la siguiente forma: Neymar es el número 1, ya que costó $261 millones; Kylian Mbappé ocupa el segundo puesto, su precio fue de $171 millones; Edinson Cavani, que costó $76 millones, está en el tercer lugar; Ángel Di María está en el cuarto, con un precio de $74 millones y el listado lo cierra Mauro Icardi, que tuvo un costo de $59 millones de dólares.

De esta forma, actualmente el equipo parisino tiene un tridente millonario, de 491 millones de dólares, el cual le ha dado 13 goles a favor en la competencia, aunque aún no alcanzan a superar juntos los 15 tantos de Robert Lewandowski, el líder de goleo individual, que está tasado en $66 millones de dólares, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt.

Y es justamente el duelo que veremos este domingo: París Saint-Germain vs. Bayern Múnich con dos ofensivas muy peligrosas, una encabezada por Neymar y la otra por Lewandowski, en la que si bien la diferencia económica es notable, en la cancha se desvanece.

