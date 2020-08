¿Y Carlos Vela? El mexicano regresó a la MLS pero se lesionó en el “Tráfico”

El delantero salió en el segundo tiempo del partido que el LAFC perdió ante el Galaxy

El llamado “Clásico del Tráfico” entre LAFC y Galaxy significó el regreso de la MLS a la ciudad de Los Ángeles, y también la reaparición del mexicano Carlos Vela, quien volvió a la actividad con su equipo, pero no fue lo que esperaba.

El delantero de 31 años apenas pudo estar en la cancha durante 58 minutos, pues pidió su cambio debido a una lesión, de la cual no se ha confirmado la gravedad, pero lo podría tener algunas semanas en la congeladora.

“Necesitaremos al menos uno o dos días para saber la gravedad de la lesión, pero justo antes de esa jugada hizo un tiro. El tiro fue bloqueado, así que, por lo general, es una situación con el ligamento colateral medial”, dijo el técnico Bob Bradley luego de la derrota de su equipo LAFC por 2-0 ante Galaxy.

La inactividad de Vela se vio reflejada en el encuentro, pues tuvo poco contacto con el balón y mostró agotamiento físico. El último partido de la “Hiena” fue en marzo, y a pesar de que estuvo trabajando en casa, su rendimiento dejó mucho que desear.

Recordemos que el ex futbolista de la Real Sociedad no participó en el torneo MLS is Back por temas personales, pues todos los futbolistas de la liga tuvieron la oportunidad de decidir entre jugar o no en dicho certamen.

El que sí tuvo actividad fue Jonathan dos Santos quien regresó de una lesión que tampoco le permitió estar en la burbuja de Orlando, entró de cambio por Efraín Álvarez y jugó 26 minutos.

El próximo juego de LAFC será el miércoles 26 de agosto, visitando a Real Salt Lake, y será difícil que Vela pueda estar listo para dicho enfrentamiento.