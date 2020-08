¿Y el líder? América volvió a perder y por goleada ante Monterrey

Las Águilas sufrieron su segunda derrota consecutiva

América y Miguel Herrera fueron exhibidos por segundo partido consecutivo en el Guard1anes 2020, y perdieron 3-1 ante Monterrey en su regreso al Estadio Azteca, en el cual no jugaban desde el pasado mes de marzo.

El encuentro fue un deja vú de la final del Apertura 2019, en donde los Rayados se consagraron campeones, pero ahora, les sirvió para sumar su segundo triunfo del torneo y de todo el 2020, a costa de unas Águilas que no están funcionando como equipo, y que habían ganado sus primeros encuentros gracias a destellos individuales, esos que hoy no aparecieron, pues Sebastián Córdova y Federico Viñas no figuraron en el Coloso de Santa Úrsula.

La historia comenzó mal cuando perdieron a Bruno Valdéz por una lesión, siendo sustituido por Emanuel Aguilera, que a los pocos minutos de haber ingresado cometió un penal sobre Nicolás Sánchez, mismo que el defensor de Rayados ejecutó a la perfección.

El segundo gol no tardó en caer. Luego de un tiro de esquina, Jesús Gallardo remató el balón y el rebote quedó para Vincent Janssen quien amplió la ventaja para irse al descanso con un 2-0 a favor.

Herrera le dio ingreso a Sergio Díaz, pero no sirvió de mucho, pues todo se fue en centros sin sentido y pelotazos laterales. La oportunidad de las Águilas llegó con la expulsión de Janssen por doble amonestación, y posteriormente con el penal de Celso Ortiz sobre Henry Martin, que anotó Emanuel Aguilera para descontar.

Todo fue una ilusión, pues a los 5 minutos se fue expulsado Roger Martínez y Monterrey supo como aprovechar la igualdad numérica, finiquitando el encuentro con el tercer gol, por conducto de Maximiliano Meza.

En tiempo de compensación, el “Turco” Mohamed puso a su hijo Shayr Mohamed en la cancha, pero una imprudente entrada sobre Sergio Díaz lo mandó a las regaderas, con menos de un minuto en la cancha y sin tocar el balón.

América ya perdió el liderato y cayó a la tercera posición, pero no solo eso, sino que volvieron a demostrar que el equipo carece de idea, mística, trabajo en conjunto, liderazgo y por si fuera poco, de un técnico que sepa modificar en momentos claves. Los de Coapa visitarán en la jornada 7 a Atlético San Luis, mientras que Rayados, que escaló al quinto lugar con 9 puntos, recibirá a Juárez.