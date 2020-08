5 consejos para tener mayores probabilidades de ganar la lotería

Noticias

Un experto en el tema confesó que lo llevó a obtener 7 jugosos premios que lo volvieron millonario

Si ganar la lotería pareciera ser algo imposible de conseguir, imagínate esas personas que han tenido el privilegio de cobrar 2, 3 o incluso más premios.

Richard Lustig pudo decir que fue una de esas personas privilegiadas al haber ganado más de $1 millón de dólares tras haber obtenido 7 premios significativos de lotería entre 1993 y 2010.

Lustig, quien falleció en 2018, publicó un libro titulado “Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería“, en donde compartió algunos de sus “trucos” y métodos para tener mayor probabilidad de obtenerla.

Para este hombre, no todo radica en la suerte, la cual sí es importante en este tipo de juegos de azar. Hay algunas claves que pueden llevarte a ser el máximo ganador de un sorteo de lotería.

Aquí te dejamos 5 consejos dados por el propio Lustig:

1) Juega más. Para aumentar tus posibilidades de ganar, debes adquirir más boletos. Aquí no debes perder de vista lo que estás gastando y lo que estás ganando.

2) Elegir los números. Tómate tu tiempo. No optes por programas que los eligen de forma automática. Lo mejor es jugar siempre la misma combinación; intenta que los números no sean consecutivos y si puedes, elige que no estén en la misma decenas o que terminen con el mismo dígito.

También, muchas personas suelen elegir números en función a su cumpleaños o de alguna fecha familiar importante, es decir, del 1 al 31. Si eliges números por encima de 31, esto no garantiza ganar, pero aumenta tus probabilidades de no compartir el premio con nadie.

3) Jugar en grupo. Aunque deberás compartir el premio, existen mayores probabilidades en ganar uno “gordo” si se destina mayor cantidad de dinero en la compra de más billetes.

4) Juegos extraños. No te vayas por los juegos populares que siempre tienen un ganador, experimenta otros sorteos menos atractivos y en el que teóricamente, participa menos gente.

5) Botes. Sucede lo mismo que se explicó en el punto anterior. Cuando se anuncia un bote millonario en algún sorteo, la competencia crece de manera importante.