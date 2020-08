Entretenimiento

Carolina Sandoval no tiene nada que perdonarle al padre de su hija, Karim Mendiburu, estrella de Telemundo

La ex de Suelta La Sopa no habló mal del padre de su hija mayor, pero sí le lanzó un dardo a Julián Gil: "Nunca me impidió sacar un pasaporte, estuvo económicamente presente…"