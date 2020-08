¿Futuro en la Premier League? El Manchester City busca una fórmula viable para fichar a Leo Messi

Deportes

El futuro del argentino da vuelcos todos los días y podría terminar al lado de Guardiola

El futuro de Leo Messi se ve cada vez más lejano del Barcelona, él mismo se lo dijo a Ronald Koeman y desde entonces el futuro del astro tiene en vilo a toda la afición azulgrana… y no es para menos.

Uno de los pretendientes más serios de Leo en este río revuelto ha decidido hacer una ofensiva frontal por lo que sería el fichaje más importante de su historia.

Según lo que informa ESPN, el Manchester City, el equipo más poderoso económicamente en el mundo, estaría buscándole la cuadratura al utópico fichaje del argentino para así, reunirlo de una vez or todas con Pep Guardiola con la esperanza de ganar la ansiada Champions League.

Manchester City ofrecería 120 millones de euros por Lionel Messi. pic.twitter.com/TbyXamI7Br — FPL en español (@FPLspanish1) August 24, 2020

El fichaje de Messi no es algo sencillo: su sueldo es el más alto del mundo (cerca de $90 millones de dólares al año) y le guste o no, sigue teniendo contrato con el Barcelona y su cláusula sigue siendo de $770 millones, algo que tendría que negociar sustancialmente el equipo inglés con la presidencia del cuadro culé.