10 cosas que dan mala suerte y debes evitar, si eres supersticioso

Astrología

¿Crees en la mala suerte? Si eres supersticioso evita realizar estas cosas porque de lo contrario podrías ser víctima de infortunios

Seamos supersticiosos o no hay ciertas cosas que evitamos hacer porque la creencia popular indica que traen mala suerte y como se dice por ahí, más vale prevenir que lamentar. Se trata de sucesos o acciones que no deberíamos hacer si deseamos tener fortuna, al menos eso dice la mayoría de las personas. Creas o no en la suerte es mejor saber de qué se tratan para siempre tener la energía positiva de nuestro lado.

1. Levantarte de la cama con el pie izquierdo

Hay muchas personas que lo primero que hacen al bajar de la cama es fijarse que no coloquen el pie izquierdo sobre el suelo antes que el derecho porque de lo contrario, les irá mal todo el día.

2. Colocar los pies sobre la mesa

Para muchos, es de mal gusto, pero otros evitan hacerlo por supersticiosos. Creen que es de mala suerte colocarlos sobre una mesa y más si alguien pasa sobre nosotros para ir al otro lado.

3. Romper un espejo

Es una de las supersticiones más comunes. Dicen que si tienes la desdicha de romper un espejo tendrás siete años de mala suerte.

4. El novio no debe ver a la novia antes de casarse

Es una creencia bastante popular. Se dice que los futuros novios no se deben ver horas antes de la ceremonia (ni mucho menos con el vestido de novia) para evitar ser víctimas de un infortunio.

5. Pararte sobre una tumba

Si vas a un cementerio debes fijarte por donde pasas porque si pisas una tumba su dueño podría enojarse y causarte mala suerte. ¿Será cierto?

6. Abrir un paraguas en interiores

Es una de las supersticiones más comunes. Los paraguas están hechos para usarse bajo la lluvia, así que no tiene sentido abrir uno dentro de la casa y si lo haces tendrás mala suerte.

7. Comer pollo en Año Nuevo

Quizá sea algo quisquilloso, pero hay quienes piensan que la única ave que se debería comer en Año Nuevo es el pavo.

8. Pasar la sal de mano a mano

¿Te ha pasado que pides la sal y no te la entregan en la mano pese a que estires el brazo? Esto se debe a que algunas personas piensan que pueden ‘salar’ a la persona que recibe el salero de mano en mano y es de mala suerte.

9. Mirar un gato negro a los ojos

Los gatos negros se relacionan al misterio y oscuridad, por eso dicen que es de mala suerte mirarlos a los ojos.

10. Pasar por debajo de una escalera

No es de buena suerte caminar por debajo de una escalera y menos si está recargada sobre la pared.

