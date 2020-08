El Manchester City ya tiene un plan para Leo Messi: cinco años de contrato… y dos de ellos en Nueva York

Deportes

Leo Messi podría terminar su carrera jugando en la Gran Manzana con la MLS

Según varios medios europeos, antes de mandar el burofax, Leo Messi ya tenía pactada su salida al Manchester City, previa charla con Pep Guardiola al que llamó para preguntarle si el equipo inglés podía asumir su fichaje, según el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.

El técnico catalán de inmediato habría movido las fichas y es, por mucho el equipo más probable con el que jugará Messi a partir de septiembre.

Además, la presencia del “Kun” Agüero, uno de los mejores amigos de Leo, le agrega aún más posibilidades, ya que seguramente hará más fácil su adaptación a un entorno totalmente nuevo para el astro argentino.

Manchester City le ofrece 5 años de contrato a Messi. Tres años en el Manchester City y 2 años más en el New York City de la MLS, ambos equipos del mismo grupo. Todo se estaría cerrando en las próximas horas. El posible debut de Messi sería el 19 de septiembre ante Wolverhampton pic.twitter.com/Z1n46zBf99 — Oscar Funes (@chacofunesjr) August 26, 2020

Según la prensa española, una vez que Guardiola lo habló con la directiva, de inmediato dieron luz verde para hacer una oferta al jugador y también al club catalán para evitar infringir el Fair Play financiero y ser sancionados por la UEFA.

La tremenda infraestructura financiera y deportiva del City Football Group, le ofrece a Leo un contrato que más bien parece un plan de carrera para el retiro:

Tres años en el Manchester City en donde percibiría lo mismo que ahora con el Barcelona y que lo mantendría como el jugador mejor pagado en el mundo y luego de ello, 2 años de contrato con el New York City de la Major League Soccer para que Leo viva sus últimos años como futbolista en la “Ciudad que nunca duerme”… no pueden decir que no suena tentador.

Finalizar su carrera en el fútbol de Estado Unidos es algo que siempre ha pasado por la cabeza de Leo Messi y de su familia, tentado también por el Inter Miami, propiedad de David Beckham, en donde podría volverse a reunir con su compadre Luis Suárez.