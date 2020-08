Emiten alerta de calor extremo en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles y el sur de California enfrentará una nueva ola de calor extremo luego de un corto periodo de refrescamiento a inicios de esta semana, donde las temperaturas no fueron muy altas.

Desde hoy hasta al menos el sábado, el Departamento de Salud Pública ha emitido una alerta de calor para el Valle de Antelope, el este del Valle de San Fernando, el oeste y el este del Valle de San Gabriel y el Valle de Santa Clarita.

#ExtremeHeatWarning – High Temperatures Forecast for Parts of Los Angeles County. @lapublichealth reminds everyone to take precautions to avoid heat-related illness. View https://t.co/gSGK6bcc8F for more. pic.twitter.com/BuiqyvrvVN

Por su parte, el oeste del Valle de San Fernando tiene una alerta de calor extremo hasta el próximo viernes.

La oficina de San Diego del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), publicó pronósticos para hoy y para mañana con temperaturas superiores a los 90º F desde San Diego hasta Los Ángeles.

We're peaking!!! Today and tomorrow will be the warmest days of the week before cooler weather comes our way this weekend!

Are you excited for the cool down? #CAwx pic.twitter.com/Mordy7lZNl

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 26, 2020