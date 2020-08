Los evacuados por los incendios de California empiezan a regresar a sus casas

Miles de personas que llevaban días evacuadas por los múltiples incendios que queman a lo largo y ancho de California empezaron a regresar a sus casas este miércoles, después de que los bomberos hayan logrado importantes avances contra el fuego en las últimas horas.

Tras más de una semana de tensión e incertidumbre, los vecinos volvieron a sus hogares en los condados vinícolas de Napa y Sonoma, para hallar, en la mayoría de casos, que estos habían sobrevivido a las llamas del que es el tercer incendio más grande de la historia del estado.

Sin embargo, en algunos casos puntuales y todos ellos correspondientes a edificaciones aisladas en entornos rurales, el escenario que se encontraron fue de destrucción absoluta, como el septuagenario Art Thomas, que en declaraciones al canal local KPIX explicó cómo todo lo que quedaba de su casa eran cenizas y metal fundido.

The latest numbers on the Aug. Lightning Siege. More information at https://t.co/6s2QmGvwFi pic.twitter.com/coD0Yq11Ih

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 26, 2020