Novia le exige prueba de coronavirus a su prometido antes de casarse

El miedo a contraer COVID-19 se cuela en el altar

Parece que la promesa de ser felices para siempre se ha vuelto insuficiente para llegar al altar y dar el ansiado “sí”. A las tradicionales pruebas de amor entre una pareja para contraer nupcias ahora se suma una más fría y contundente: la prueba de coronavirus.

Una novia saudí le exigió a su prometido realizarse el examen antes de casarse, y provocó diversas reacciones. En medios locales, la mujer admitió que es presa del miedo y la ansiedad ante la mortal enfermedad que recientemente causó el fallecimiento de uno de sus familiares.

Identificada como Wedad Saad, admitió que temía que su novio “se contagiara y me transmitiera la enfermedad”, como le ocurrió a su familiar que se contagió de COVID-19 luego de recibir una visita, ingresó al hospital y falleció 24 horas después. Saad señaló que su prometido sale y se relaciona con otras personas, mientras ella permanece en casa y sigue las medidas de precaución recomendadas por las autoridades de salud.

La exigencia provocó reacciones en diversos ámbitos. El director de la Asamblea General de Enfermedades Infecciosas de Arabia Saudita, el doctor Nizar Bahhabri, manifestó que en su opinión nada justificaba la solicitud de la preocupada novia, pues no hay garantía de que el esposo no enferme después de la boda. Agregó que más bien la solicitud se convertirá en “un punto de discordia entre las dos partes a lo largo de sus vidas, pues el esposo naturalmente no olvidará el extraño requisito”.

En cambio, la doctora Shaden Wafa, maestra en Salud Pública, expresó su apoyo a realizar el examen de coronavirus en parejas a punto de casarse, “sobre todo porque esto no es costoso ni peligroso para la salud y, por el contrario, es beneficioso y legítimo para ambas partes, y una garantía de su seguridad después del matrimonio”.

Arabia Saudita ha registrado más de 300,000 casos de coronavirus y cerca de 4,000 muertes desde que inició la pandemia.