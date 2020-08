Ronaldinho anuncia película biográfica ¿Contará todos sus secretos?

Tras 177 días en prisión en Paraguay, Ronaldinho ya regresó a Brasil y ahora anunció que hará una película sobre su vida.

Tres días después de ser declarado libre, Ronaldinho anunció en sus redes sociales una película autobiográfica y aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a las personas que lo apoyaron en su situación legal.

El jugador brasileño compartió el tráiler del largometraje que lleva como título, “El hombre más feliz en el mundo” mediante un mensaje en sus redes sociales.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme… pic.twitter.com/tp6WjowgGn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020