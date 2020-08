Fallece Manuel ‘El Loco’ Valdés a sus 89 años

View this post on Instagram

Esta madrugada murió el padre del cantante @cristiancastronoi , el actor y comediante Manuel “El loco” Valdés, después de varios meses con Problemas de Salud descanse en Paz 🙏🏻🕯 #cotilleolatino #cotilleolatinoinforma #locovaldes #comedia #comedy #actor #cristiancastro #luto #muerte #latinosenmadrid