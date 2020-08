Manifestantes de BLM llevan protesta a la casa del jefe de la Policía de Los Ángeles

Después de que Jacob Blake fuera baleado por la espalda por la Policía en Wisconsin, los activistas del movimiento Black Lives Matter, han vuelto a las calles de Los Ángeles para protestar nuevamente en contra de la violencia policial.

Los manifestantes incluso han llevado su protesta al hogar del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore, ubicada en un vecindario de Porter Ranch en el Valle de San Fernando.

SURPRISE ACTION: Protesters with the activist organization Black Future Project made flyers for a protest at DA Jackie Lacey’s house, but in a switch, the group is now at LAPD Chief Michael Moore’s house to stage a Die-In.

Follow thread for updates. pic.twitter.com/SRKN6SYFBC

— Samuel Braslow (@SamBraslow) August 28, 2020