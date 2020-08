Marcos Valdés comparte emotivo mensaje de despedida a su padre: “Sigue allá arriba feliz”

View this post on Instagram

#papa #teadoro #locovaldes #elmejor Mi amado padre , gracias por enseñarme tantas cosas y mostrarme él camino de la lucha y positivismo, por enseñarme a luchar por mis sueños y decirme que soy muy capaz , gracias Papá , gracias Papá , sigue allá arriba feliz papá , cántale y llena de alegría a nuestro señor !!