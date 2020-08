Artista ayuda a víctimas de violencia doméstica durante la pandemia

Los Ángeles

A pesar de la crisis, latina busca trabajar en el y liderazgo de las sobrevivientes a través de la moda

Sin temor al contagio del COVID-19 pero con muchas ganas de solidarizarse en estos momentos difíciles de la pandemia, la artista y activista Laverne Delgado se ha dedicado a ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas.

Ella y su grupo visitan diferentes hogares de recuperación de transición en Los Ángeles, Las Vegas (Nevada) y Phoenix (Arizona) para brindar a los sobrevivientes artículos esenciales para mantenerlos seguros y cómodos mientras lidian con la recuperación de la violencia doméstica y el tráfico sexual.

Delgado dice no ser ajena al dolor que pudieran estar sufriendo estas personas. Contó que a sus escasos 4 años de edad, sufrió su primer ataque de violencia sexual.

La experiencia traumatizante en lugar de alejarla de la pasión por la vida o sumirla en depresión, dice que la motivó para que en 2010 creara su organización Freedom and Fashion, la cual mediante la moda y belleza busca empoderar a las personas —principalmente mujeres— para superar lo vivido y la falta de vivienda.

La entidad cuenta con programas que incluyen tutoría con estilistas profesionales que asesoran y enseñan a comunicarse a través de la moda; y educan sobre el autodescubrimiento y empoderamiento para inspirar y mejorar el autoestima.

Las participantes también aprenden de los profesionales de la industria a cómo diseñar y crear prendas mientras exploran en profundidad quiénes son y el poder que poseen.

Cambio inesperado

Cuando su carrera y organización iban hacia el éxito, la vida personal de Delgado estaba en declive en 2016. Cuenta que sufría violencia doméstica yque por temor al fracaso intentó por sobre todas las cosas luchar por su matrimonio. Pero no pudo más y decidió divorciarse.

Esta experiencia le ayudó aun más a conectar con mujeres, jóvenes y personas LGBTQ que su organización rescata.

“Hay muchas razones por las que las personas se quedan en relaciones abusivas… Dependencia económica, el que vivan con parejas suicidas y si le agregamos lo del la pandemia [del COVID-19] estamos hablando de que estas personas están en una demografía muy vulnerable”,explicó.

Dijo que su organización no es una línea de ayuda de 24 horas pero desde que comenzó la pandemia en marzo han recibido un significante aumento de llamadas de personas pidiendo ayuda.

Recordó sobre una llamada hace poco de una familia con cinco hijos. El esposo intentaba matar a la esposa y ellos llegaron a tiempo para rescatarlos. Le consiguieron un lugar dónde vivir a la mujer y a sus niños, y ahora se están recuperando.

“La violencia doméstica es muy común, una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres han enfrentado esta situación”, dijo Delgado.

Una mano a los jóvenes

Adiemás, disfruta de ayudar y empoderar a jóvenes, como lo hizo en el caso de Chelsey Marin.

Ambas se conocieron cuando, la joven estaba en la preparatoria y tuvo que trabajar en un proyecto acerca de la organización.

“[Esa experiencia] me ayudó porque me hizo estar consiente de lo que he vivido y también de que puedo ayudar a otros”, contó Chelsey, hoy de 20 años.

Contó que creció con sus abuelos y recuerda que a una edad muy pequeña le tocó ver cómo su abuelo abusaba físicamente a su abuela, pero ella no entendía exactamente lo que pasaba.

“Yo nunca he sufrido violencia personalmente pero eso sí se quedó en mi cabeza”, dijo Chelsey.

Delgado dijo que es importante ver estos patrones ya que los niños que experimentan esto suelen tener problemas de aprendizaje o llegan a caer en el mismo círculo de abuso cuando son más grandes.

Indicó que trabajan principalmente en el área de Los Ángeles y que su mayor concentración de ayuda son para las mujeres de color; latinas y afroamericanas.

Actualmente están llevando donaciones a sobrevivientes de violencia como tarjetas de regalo, ropa y zapatos.

La organización busca activamente donaciones de estos artículos, nuevos o usados en buenas condiciones, accesorios, productos de belleza y maquillaje para poder seguir con la ayuda.

Las personas que quieran saber más acerca de la organización Freedom and Fashion pueden visitar: https://freedomandfashion.org/

Si usted o alguien que conoce esta sufriendo violencia doméstica durante la pandemia llame al 911 o a la línea de ayuda 1-800-799-7233.