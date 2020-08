Horóscopo de El Niño Prodigio 30 de agosto de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Lo que estás sintiendo no está en armonía con lo que piensas. Por esta razón deberías poner en orden las diferentes áreas de tu vida. Tal vez te sientas atraído por una persona que es muy diferente a ti. Cuidado con las fantasías.

04/20 – 05/20

Ya es hora de que aportes claridad a las relaciones existentes. Fortalece aquellas que deseas mantener, y sepárate de una vez por todas de las que ya no funcionan. Medita bien tu decisión, será lo mejor para todos.

05/21 – 06/20

Fue una semana agitada. Cuídate tomándote un merecido descanso y liberándote de la máxima tensión posible. Disfruta de la comodidad de tu hogar, prepárate una buena comida y comparte con amigos o familiares.

6/21 – 7/20

Compórtate con los demás de la misma manera en que ellos se comportan contigo. Muéstrales que eres realmente tal y como se lo imaginaron cuando te conocieron. Vamos, es momento de divertirte y pasarlo bien.

07/21 – 08/21

No luches contra las cosas que están fuera de tu control. Si en cambio pones en práctica tu paciencia, sucederán algunas cosas inesperadas. Serán pequeñas dificultades, y no tendrán consecuencias negativas.

08/22 – 09/22

Disfrutarás de las conversaciones que mantienes con tus amigos y podrás presentar tus puntos de vista sin esfuerzo y con convicción, sin exagerar. Si tienes un diálogo pendiente, podrás aclarar las cosas hoy.

09/23 – 10/22

Hoy estarás más sensible a la tentación de la sociedad moderna. Te vas a permitir unos gastos que hace tiempo deseas hacer. Lo importante no será cuánto dinero gastes, sino que no compres cosas que no necesitas.

10/23 – 11/22

Disfruta de las ventajas de estar iluminado por las estrellas. Tu personalidad transmite mucha armonía, algo que los demás encuentran beneficioso, y que sirve para hacer de ti alguien más popular entre todos.

11/23 – 12/20

Los próximos días se caracterizarán por una disminución de la tensión. Esto te permitirá disfrutar de la tan buscada paz. Disfruta de este tiempo y utiliza los días de quietud para aclarar un poco tu mente y tu espíritu.

12/21 – 01/19

Tendrás una polémica con tus amigos. Antes de que te preocupes demasiado por esto, debes tener en cuenta la magnitud de las diferencias. Que un pequeño altercado no ponga en peligro una sólida amistad.

01/20 – 02/18

Las cosas parecen funcionar solas, y cada asunto se resuelve con éxito prácticamente sin esfuerzo. Emplea esta facilidad de sentirte cómodo, y haz todas aquellas cosas que siempre has querido hacer. No lo dejes pasar.

02/19 – 03/20

Deberías aprovechar cada oportunidad que se te brinda para intercambiar ideas con otras personas, que bien podrían ayudarte a desarrollar las tuyas propias. Nunca se sabe de qué forma y cuándo puede cambiar tu vida.

