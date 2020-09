Bradley Cooper sigue aislado en casa de su madre para cuidarla durante la pandemia

Entretenimiento

Gloria, de casi 80 años, tiene una bolsa de colostomía y su hijo se ha dedicado a atenderla 24/7

El actor Bradley Cooper, padre de la pequeña Lea junto a su expareja Irina Shayk, no ha tenido oportunidad de abandonar su vivienda desde que se declarara la actual pandemia del coronavirus. Aunque él se encuentra bien y no ha llegado a tener síntomas relacionados con la enfermedad, lo cierto es que el artista vive estos días con su madre Gloria, quien cumplirá 80 años próximamente, y desde la mudanza de su progenitora el intérprete ha hecho todo lo posible para garantizar que se encuentra aislada y segura.

“Estoy con mi hija, con mi madre y con dos perros, así que no hemos abandonado la casa en ningún momento. Mi madre va a cumplir 80 años muy pronto y tiene una bolsa de colostomía, así que no puedo permitir que nadie entre aquí. Yo no puedo salir tampoco, porque si ella se infecta, básicamente todo se acabó para ella”, ha explicado el astro de Hollywood en su última entrevista a Interview.

Omg! Bradley Cooper’s mom is basically an older, tanner Lady Gaga. pic.twitter.com/XQGvXlpJQd — Fortune Feimster (@fortunefunny) February 25, 2019

En lo que respecta al cuidado y la educación de su pequeña, de tres años, el protagonista y director de la última versión de ‘Ha nacido una estrella’ no ha dudado en bromear sobre la especie de guardería unipersonal que ha tenido que crear para asegurarse de que las necesidades tanto personales como formativas de Lea se encuentran en todo momento satisfechas.

“Vivimos en una pequeña casita de pueblo y afortunadamente contamos con jardín. Básicamente dirijo yo solo una guardería. Nos levantamos todos los días y damos una clase de natación en la bañera”, ha revelado el estadounidense, quien hace solo unos meses dejaba patente su deseo de honrar la memoria de su padre emulándole en todos los sentidos.

“Siempre he sido un niño muy trabajador y responsable, he estado permanentemente en contacto con mis orígenes e idolatraba a mi padre. Siempre le he admirado por todo lo que consiguió y he tratado de llevar todo lo que logró al siguiente nivel”, aseguraba entonces sobre su malogrado progenitor, quien falleció en 2011 a causa de un cáncer de pulmón.