Carmen Aub quedó encantada con Dulce María y es que en el pasado ha tenido problemas con otras actrices

Entretenimiento

La estrella de El Señor de los Cielos expresó que en el pasado ha tenido problemas con otras colegas, porque o quieren brillar de manera individual o se siente en una constante competencia

Carmen Aub comparte su experiencia con Dulce María en la película que ambas protagonizan, “Más Allá de la Herencia” (Pantaya) y que llega esta semana a la plataforma digital.

“Este papel es súper importante para mí, porque habla de un tema que a mí me gusta mucho, que es el de cuidar el medio ambiente, el tema del plástico en específico; entonces, me encanta saber que puedo poner mi granito de arena”, dijo la actriz.

Sobre su experiencia al trabajar con Dulce María, Aub dice: “Estaba un poco nerviosa por el nombre que tiene Dulce María y que nunca nos habíamos conocido. Desafortunadamente, el trabajar con mujeres a veces puede ser complicado, porque creemos que la competencia son los hombres, pero creo que somos nosotras mismas como mujeres, y yo estaba un poco asustada de que ese fuera a ser el caso y la verdad es que no, me sorprendí muchísimo porque me encantó trabajar con ella”.

“Ella fue súper profesional siempre, llegaba, estudiada, de buen humor, con todas las ganas y toda la actitud. Estuvimos como un mes en Cancún filmando esta película y, la verdad, es que disfruté mucho trabajar con ella”.

Y es que parece que Carmen Aub, una de las protagonistas de El Señor de los Cielos, ha tenido problemas con otras actrices. “Sí me ha tocado tener experiencias donde una quiere brillar o se siente en competencia, y pues más que sumarnos al proyecto en general, pues creo que se puede llegar a restar“.