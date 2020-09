La polémica por el policía “hispano blanco” que le disparó a un negro

Este lunes, un oficial del condado de Los Ángeles disparó y mató a un hombre negro, lo que provocó una protesta y una investigación.

El hecho ocurrió luego de que dos agentes intentaron detener al hombre mientras montaba en bicicleta, pero la persona más tarde identificada como Dijon Kizzee, nombre que las autoridades no han confirmado.

El productor y autor Tariq Nasheed, quien ha escrito libros sobre racismo, publicó un tuit afirmando que el oficial que disparó es un “hispano blanco”, desatando polémica en Twitter, sobre todo porque el tono de piel del oficial es moreno.

Cabe recordar que el censo de los EE.UU., donde se integran las razas y etnias, establece si una persona es “blanca” o “blanca, pero hispana”, así como señalar si alguien es latino. Los problemas raciales en el país se han intensificado y hay un movimiento que integra a hispanos, negros y gente del Medio Oriente “no blanca”, como “personas de color”.

“Un soldado de raza blanca hispana disparó a un hombre negro por la espalda hoy en Los Ángeles y lo mató. Esto sucedió en Hoovers en 109 y Budlong. Esta es la “COALICIÓN NEGRA Y MARRÓN”, escribió Nasheed.

A white hispanic race soldier shot a Black man in the back today in Los Angeles and killed him. This happened in the Hoovers on 109 & Budlong.

This is that "BLacK & bRoWn cOaLitiOn" pic.twitter.com/n1UbfcYd3B

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) September 1, 2020