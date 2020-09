La Unión de Campesinos de California amenaza con boicot contra la procesadora de alimentos Foster Farms

La Unión de Campesinos (UFW) planteó el lunes la posibilidad de realizar un boicot en contra de la procesadora de pollo Foster Farms ubicada en Livingston, California, después de que, según el sindicato, la compañía no cumpliera con los protocolos de seguridad ante un brote mortal de COVID-19.

Al menos 392 empleados han dado positivo por COVID-19 desde abril y al menos ocho de ellos han muerto. El sindicato dijo en un comunicado que se compromete a boicotear los productos de Foster Farms si la planta de procesamiento de aves continúa sin proporcionar un lugar de trabajo seguro.

A las voces de protesta se unió la organización Jakara Movement Punjabi Sikh, el Grupo de Fe del Valle, y familiares de las víctimas.

Los representantes de UFW aseguran que Foster Farms ha fallado repetidamente en su responsabilidad de proteger adecuadamente a sus empleados, citando, en parte, una orden detallada de los funcionarios de salud del condado de Merced, donde está ubicada la planta.

“UFW nota que Foster Farms no ha cumplido con las solicitudes continuas de pasos transparentes para garantizar la seguridad de los trabajadores”, subraya comunicado.

