Naomi Osaka, usará siete mascarillas para protestar contra la violencia racial durante el US Open

Tras un parón de varios meses, este domingo volvió el tenis de la máxima categoría con el inicio del US Open, el segundo Grand Slam de este atípico 2020. Pese a que el torneo contará con grandes ausencias, hay varios tenistas que están en la mira de todos, pues son candidatos al título.

Una de ellas es Naomi Osaka, quien es actualmente la deportista mejor pagada del mundo y ya ganó el US Open en 2018. La representante de Japón sabe que los reflectores estarán sobre ella y aprovechó para protestar contra la violencia racial usando una mascarilla con el nombre de Breonna Taylor, una trabajadora social que murió en marzo pasado, después de que un policía entró a su casa y le disparó ocho veces.

. @naomiosaka walked out in a Breonna Taylor mask for her night match at Arthur Ashe stadium. #USOpen pic.twitter.com/Ubxwst54kl

Naomi reveló que preparó siete mascarillas con distintos nombres de víctimas de violencia racial, las cuales lucirá en cada uno de sus partidos. El número corresponde a la cantidad de juegos que necesita para llegar a la final, así que seguramente esta será una motivación extra para intentar coronarse nuevamente en el torneo.

.@naomiosaka has 7 masks ready with different names for a potential run at the #USOpen. pic.twitter.com/jmARabKhae

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020