Organizaciones dan reimpulso al voto latino

Noticias

Activistas se unen para explicar a votantes la importancia de su participación el 3 de noviembre

Una nueva campaña de Fuse Media y la Fundación Voto Latino busca aumentar el registro de votantes latinos, a menos de 65 días de la elección del 3 de noviembre.

La estrategia forma parte de ‘Be Change’, una iniciativa de responsabilidad social que Fuse lanzó a principios de este año para alentar a las personas a ser contadas en el censo.

El esfuerzo se enfoca a los jóvenes latinos, algo que ambos grupos habían realizado en 2008 y 2016. En esta ocasión la intención es cumplir la meta de 500,000 votantes registrados para este ciclo electoral.

Para ello, ‘Be Counted. Be Change’ incluirá una serie de viñetas con la cantante Amara La Negra, la actriz Dascha Polanco, la periodista Mariana Atencio, Steven Garza (Boys State), junto con los presentadores de Like, Share, Dimelo, Dee Nasty (Darlene Demorizi) y Sasha Merci de Fuse, las cuales se transmitirán en los canales lineales Fuse y FM (Fuse Music), en Fuse.tv y en las cuentas sociales de Fuse Media.

Hay algunas fechas clave que cubrirán, como el Día Nacional de Registro de Votantes: Tenemos Problemas (22 de septiembre) y Elección 2020: Tenemos Problemas (2 de noviembre).

También se incluirán documentales como Killer in Our Classroom: Never Again y Colossus, destacando algunos de los problemas más importantes que enfrenta el país en la actualidad, indican los organizadores.

“El cuarenta por ciento de los 32 millones de latinos elegibles para votar en las elecciones de 2020 tienen 34 años o menos, lo que los coloca directamente dentro de nuestra composición de audiencia”, dijo el CEO de Fuse Media, Miguel (Mike) Roggero. “Al asociarse una vez más con la Fundación Voto Latino, Fuse ofrece una plataforma nacional para educar e informar a nuestra audiencia que al registrarse y votar este noviembre, están capacitados para impulsar activamente el cambio para un mañana mejor”.

La campaña promoverá la elección nacional, pero hará énfasis en las elecciones locales, donde hay cambios de representantes y gobiernos locales.

“Este año, la comunidad Latinx será el segundo bloque de votantes más grande y una fuerza importante en el electorado, especialmente los latinos jóvenes”, dijo María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de Voto Latino. “Comunicar el impacto de su voz a los votantes latinos jóvenes es fundamental y nos sentimos honrados de trabajar con Fuse para empoderar a los jóvenes latinos a participar, defender su comunidad y votar”.

Voto Latino ha intensificado sus esfuerzos para registrar a los votantes jóvenes, lo que derivó en una asociación Chispa, la aplicación de citas entre solteros millenials a finales de agosto.

“Esta será la primera elección en la que la generación milleniall y la generación Z superan en número a los ‘baby boomers’ en el electorado”, dijo Kumar entonces sobre la necesidad de ese alianza. “La audiencia de Chispa es nuestra audiencia y con su ayuda nuestro alcance y activación de los votantes latinos jóvenes será mucho más impactante”.

En busca de un ‘ejército electoral’

El grupo When We All Vote anunció una nueva asociación con Power to the Polls, para reclutar a 250,000 trabajadores electorales.

“Oficiales electorales en todo el país han reportado escaseces críticas de trabajadores electorales en medio de la pandemia del Covid-19 y la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) declaró el 1 de septiembre como el Día Nacional De Reclutar A Trabajadores Electorales para incentivar que más personas se inscriban”, destacó el grupo.

Datos de la EAC, el 58 por ciento de trabajadores electorales durante las elecciones de medio término de 2018 tenía 61 años o más, un grupo que podría estar en más alto riesgo ante el coronavirus.

“Para asegurarse que las urnas se mantengan abiertas y que cada voto sea contado el dia de las elecciones, When We All Vote está no solamente reclutando trabajadores electorales, sino asegurando que los votantes tengan los recursos e información que necesitan para hacer un plan para votar temprano en persona o por correo a través de el Voter Resources Hub”.