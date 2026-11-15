Menor de edad arrestado por tiroteo en el sur de California

Un joven fue arrestado en relación con un presunto tiroteo que se desató la noche del viernes 13 de noviembre en el Ontario Mills Mall, en Ontario, condado de San Bernardino, que provocó que decenas de personas corrieran despavoridas por el centro comercial.

El Departamento de Policía de Ontario (OPD) informó que un sospechoso menor de edad, responsable de provocar los presuntos disparos, se encontraba bajo custodia y que la situación en el centro comercial se había normalizado.

The scene at Ontario Mills is inactive. Suspect is in custody and no one is outstanding. Ontario Mills will resume business as normal. @CityofOntario — Ontario Police Department (@OntarioPD) November 14, 2026

De acuerdo con el OPD, aproximadamente a las 7:07 p.m. del viernes, oficiales respondieron a los reportes de una balacera cerca de la entrada número 5 del Ontario Mills Mall.

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Según las autoridades, los balazos ocurrieron en el pasillo del centro comercial, cerca de los locales de Burlington y Dave & Buster, y no en el interior de alguna tienda específica.

El Departamento de Policía de Ontario aseguró que ninguna persona resultó herida por los balazos, además de confirmar que el presunto sospechoso había sido arrestado.

Los detectives del OPD dijeron que la zona estaba bajo control desde la madrugada del sábado, por lo que no existía ninguna amenaza activa para la comunidad.

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La policía también informó que el área del centro comercial se mantuvo acordonada mientras se realizaban las investigaciones del incidente.

Hasta la mañana de este domingo no se tenían claras las causas por las que ocurrió el tiroteo, cuántos disparos se efectuaron, quién pudo ser el objetivo y si se reportó si se había recuperado algún arma de fuego en el lugar.

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Este sábado 14 de noviembre, el Ontario Mills Mall reabrió sus puertas y sus actividades comerciales se realizaron con normalidad, bajo una mayor presencia de oficiales del OPD.

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