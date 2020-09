Un niño de 10 años consigue $300,000 dólares para perros policía

Noticias

El pequeño también ha conseguido proporcionar chalecos a perros militares en Afganistán

Un niño de 10 años, de Ohio, descubrió que los perros policía no siempre reciben chalecos antibalas para protegerles, por lo que decidió recaudar dinero para ayudarlos.

Leah Tornabene, la madre de Brady, de 10 años, contó que la familia estaba viendo un programa cuando Brady notó que el perro no estaba equipado como su compañero humano. “Estábamos viendo el programa juntos y ni siquiera me di cuenta de que el perro no llevaba chaleco”, explica la madre a WVLT.

Después de darse cuenta, Brady lanzó “Brady’s K9 Fund”, una organización sin fines de lucro que recauda dinero para suministrar chalecos antibalas a perros policía y militares. Creó una página de GoFundMe, que le permitió comprar cuatro chalecos al principio, pero su misión ha crecido.

Según los informes, ha recaudado más de $315,000 dólares hasta ahora y ha proporcionado chalecos para más de 257 perros en 23 estados y Canadá.

Brady dijo que todos los animales son especiales, pero uno sigue siendo su perro favorito. “K-9 Benny, porque su dueño encargado estaba tan agradecido por el chaleco que comenzó a llorar”, dijo Brady.

Puedes consultar la iniciativa de este pequeño héroe de los animales aquí.