VIDEO: Trump enfurece por reportes de que ha tenido “pequeños derrames cerebrales”

El presidente Donald Trump respondió a los reportes de que ha tenido “pequeños derrames cerebrales”.

“¡Nunca termina! Están diciendo que tu presidente favorito, yo, fue al Centro Médico Walter Reed, tras sufrir una serie de pequeños derrames cerebrales. Nunca le pasó a ESTE candidato – NOTICIAS FALSAS. ¡Espero que se refieran al candidato del otro partido!”, escribió.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate – FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!

Esta mañana, una de las tendencias en Twitter fue #TrumpStroke, que acompaña un video convertido a GIF, donde se ve al presidente Trump arrastrando ligeramente el pie derecho.

Las imágenes fueron retomadas de un reporte de CNN de hace seis semanas al menos, según la teoría.

Un usuario, quien apoya a Joe Biden, hizo un recuento sobre distintos momentos protagonizados por el presidente Trump que hacen dudar de su salud.

“28 de mayo: Espasmo incontrolado en el brazo derecho. 13 de junio: No podía levantar un vaso con la mano derecha. 28 de julio: Arrastra la pierna derecha mientras camina. 28 de agosto: se tambalea hacia la derecha en las escaleras”, indicó.

May 28: Uncontrolled spasm in his right arm.

Jun 13: Couldn't raise a glass with his right hand.

Jul 28: Dragging his right leg while walking.

Aug 28: Lurches to the right on stairs.

Neurological events (stroke/TIA) often affect motor control on one side.#TrumpStroke pic.twitter.com/n4MUx8KpNU

— JRehling (@JRehling) September 1, 2020