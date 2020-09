Fabián Estay insiste en que Arturo Vidal juegue en el América

Deportes

El chileno saldrá de Barcelona y mostró su deseo de jugar con las Águilas

Hace algunos años América se caracterizó por dejar de lado su cantera y dar fuertes golpes de autoridad en los mercados de fichajes, al hacer contrataciones “bomba”, tal como ocurrió con figuras como Iván Zamorano, Claudio López, Sebastián Saja, Djalminha, Vicente Sánchez, etc, etc.

Hoy en día, las Águilas cambiaron su “modus operandi” y han llevado procesos de futbolistas en fuerzas básicas, además de contratar a jugadores con mucho camino por recorrer y que pueden consolidarse en el club, así lo explicó Fabián Estay.

“El otro tema es que hoy el sistema de contrataciones del América no son tan rimbombantes, no sé si volverían a esas contrataciones tan espectaculares como sería la de Arturo Vidal, ese es otro tema muy importante porque el sistema de hoy de América es muy importante porque se están trayendo jóvenes con mucha proyección, sudamericanos, y después se terminan vendiendo”, dijo el ex futbolista chileno en entrevista para Mediotiempo.

¡CON LAS ÁGUILAS! 🦅🟡 "Si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en México, sería en el América" – Arturo Vidal pic.twitter.com/EpP57vRxxO — Analistas (@_Analistas) August 31, 2020

A pesar de las circunstancias, insistió en que América debería buscar a Arturo Vidal, pues su compatriota aún tiene calidad de sobra, y sería una gran contratación, tanto en lo futbolístico, como en lo mediático.

“Al América y al futbol mexicano le vendría bien tener una figura de esa envergadura con mucho tiempo qué dar, porque Vidal puede dar dos o tres años más a un buen nivel y sería espectacular para la Liga Mexicana“, explicó Estay, quien firmó con América en 1999, cuando mejor momento atravesaba con Toluca.

La opción de Vidal parece cada vez más lejana para el conjunto de Coapa, pues en caso de que se concrete su salida del Barcelona, el Rey ya tendría ofertas interesantes en el futbol europeo, una de ellas por el Inter de Milan con quien se especula, ya estaría arreglado.