ICE captura más de 300 inmigrantes con historial delictivo en Los Ángeles

Más de 300 inmigrantes con antecedentes criminales del área de Los Ángeles fueron arrestados en un operativo de más de un mes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), informó la agencia el pasado martes.

Los arrestos hacen parte de un operativo nacional que se realizó entre el 13 de julio y el 20 de agosto y que dejó a más de 2.000 inmigrantes detenidos. Alrededor de 85% de los arrestados también tenían condenas penales o cargos penales pendientes, aclararon las autoridades.

Dave Marín, director de la oficina de campo del ICE en Los Ángeles, destacó en un comunicado que los oficiales de la agencia han continuado las operaciones de cumplimiento específicas durante la pandemia de COVID-19 en curso, al tiempo que han incorporado los procedimientos adecuados para realizar misiones de manera segura y eficaz que garantizan la seguridad pública.

El funcionario destacó que la mayoría de los detenidos tienen cargos o condenas pendientes por diversos delitos, incluidos, entre otros, asalto, robo, crueldad infantil, violencia doméstica, secuestro y delitos sexuales.

“Estos arrestos tienen un impacto significativo en las víctimas, o posibles víctimas, de estos crímenes; al centrar nuestros esfuerzos en los autores de crímenes contra otros, pudimos eliminar las amenazas inmediatas de nuestras comunidades y, en muchos casos, prevenir futuras victimizaciones”, agregó Marín.

Entre los detenidos está un ciudadano mexicano de 44 años arrestado el 31 de julio en Corona, California. El inmigrante tenía un historial con la justicia californiana desde 2007 cuando recibió una condena por infligir daño corporal a su cónyuge y crueldad intencional a un niño. En septiembre de 2008 otra vez fue condenado por cargos relacionados con violencia doméstica. En 2013 nuevamente estuvo en problemas con la ley por conducir sin licencia y atropellar y fugarse de la escena.

