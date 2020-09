El Senado de Carolina del Norte aprueba $1,000 millones de dólares en una propuesta de ley que ofrecería un cheque de estímulo para quienes son padres

Dinero

La legislatura también votará cómo gastar $903 millones de dólares en fondos restantes de la Ley CARES

El Senado de Carolina del Norte aprobó el miércoles un proyecto de ley de alivio de COVID-19 que propone unos $1,000 millones de dólares en respuesta a la pandemia, incluyendo el envío de cheques de estímulo a los padres.

El proyecto de ley fue aprobado por un margen de 44-5 y ahora irá a la Cámara de Representantes para votar este jueves, según reportó el sitio The New&Observer.

Los líderes republicanos de la Asamblea General dieron a conocer la llamada Ley de Alivio del Coronavirus 3.0 a principios de esta semana, que incluye $335 dólares en pagos directos a los hogares que tienen al menos un hijo.

“Sé que $335 dólares no van a pagar una hipoteca pero eso permitirá una ayuda en el costo de los aparatos electrónicos o ayudará a pagar un tutor”, dijo el líder del Senado Phil Berger. “Realmente no me preocupa cómo los padres gastarán esos $335 dólares. Todo lo que sé es que lo necesitan. Se lo merecen”, dijo el político.

Los detalles del plan republicano se dieron a conocer el martes y hasta el momento no se sabe si el gobernador Roy Cooper lo firmará en caso de que la ley sea aprobada.

La legislatura del estado también se reunió esta semana para votar sobre cómo gastar $903 millones de dólares en fondos restantes de la Ley CARES, que el Congreso requiere que se gasten para finales de año.

En el Congreso local los republicanos incluyeron un aumento temporal a los beneficios de desempleo del estado de $50 dólares por semana que duraría hasta el final del año. Esto es además de los $300 dólares por semana en beneficios federales que fueron autorizados en una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump.

En caso de que el proyecto de ley se convierta en ley en Carolina del Norte los $334 dólares de los pagos de estímulo serían distribuidos antes del 15 de diciembre por el Departamento de Ingresos (DOR) quien consultará sus registros de impuestos para generar de manera automática un cheque a los declarantes de impuestos que incluyeron a un menor como dependiente.

Para los padres que no presentan una declaración fiscal podrán ser elegibles para el programa solicitando la Beca de Crédito Extra de $335 dólares para poder recibir los fondos. El programa pretende ser idéntico al apoyo federal de Crédito Fiscal por Hijos.

El proyecto de ley no incluye los bonos únicos que el Gobernador Roy Cooper solicitó en su propuesta de presupuesto la semana pasada que van desde $1,000 a $2,000 dólares para los empleados de K-12 y de educación superior.

