Mariana Echeverría, esposa de portero del América, operada de emergencia con 7 meses de embarazo

La actriz y conductora sufrió una apendicitis

El portero del América, Óscar Jiménez, y su esposa, Mariana Echeverría, se llevaron un susto el jueves pasado cuando la actriz tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital debido a una apendicitis, todo cuando cumple su séptimo mes de embarazo.

La conductora de “Me caigo de risa” de Televisa anunció entre lágrimas que se sometería a una cirugía por lo que pidió a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram que rezaran por ella y su bebé.

“Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio. Solo pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada. Préndanme sus veladoras”, comentó en un video acompañada de su esposo Óscar, quien estuvo a su lado en este difícil momento.

Afortunadamente para la pareja, todo salió de la mejor manera y este viernes, Mariana se comunicó con sus fans para anunciar que la intervención quirúrgica fue un éxito y tanto ella como su bebé se encuentran en perfecto estado.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría se casaron en noviembre de 2019 en las playas de Cancún, México, y esperan a su primer hijo que llevará por nombre Lucca y que nacerá aproximadamente a finales del mes de octubre.

