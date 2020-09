Revelan los nombres de los arrestados por organizar carreras ilegales por las calles de Miami Beach

Florida

Los arrestados y la policía protagonizaron una persecución de película

Cinco personas fueron arrestadas después de que más de una docena de motociclistas en vehículos todo terreno y motocross hicieran caballitos, aceleraran por las calles y se metieran en el tráfico que se aproximaba en Washington Avenue.

El video del teléfono celular mostraba a los pasajeros en esa avenida, en la confluencia con la calle 16, donde se situa el distrito de entretenimiento cerca de Lincoln Road.

I was wondering what was with all the police. Saw them towing all the bikes and AT a takeing then back across the bridge to Miami Beach in a motorcade pic.twitter.com/7d4tXDDtfe — #IAmWilliamByrd (@IamWilliamByrd) September 5, 2020

Julian Tyler Vázquez, de 21 años, Baron Pastrana, de 23, y Lasand Parks, de 23, fueron acusados de manejar imprudentemente, además de huir y eludir a la policía. El informe de arresto evidenció que Edgar Dávila, de 23 años, fue detenido, pero no se le presentaron cargos. La policía dijo que los vehículos en los que viajaban no estaban registrados y no eran legales en la calle.

Los oficiales de policía de Miami Beach vieron a los pasajeros que también pasaban el semáforo en rojo en la cuadra 1400 de Washington Avenue alrededor de las 9:44pm. Luego, el grupo continuó hasta la calle 5 en dirección al McArthur Causeway.

VIDEO: These riders were not only endangering themselves they also endangered everyone else on the roadway. pic.twitter.com/KEsqLgZABg — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) September 5, 2020

Oficiales en motocicletas con luces y sirenas siguieron al grupo, pero continuaron huyendo, según la policía.

Después de conducir hacia el oeste, el grupo intentó salir por Biscayne Boulevard y el tráfico al final de la salida los obligó a detenerse.

La policía de Miami Beach dijo que algunos de los pasajeros abandonaron los vehículos y salieron corriendo. Se incautaron 14 vechículos todo terreno y 2 motocross.

ARRESTED: @MiamiBeachPD arrested and charged, Xavier Faison with Reckless Driving. Faison was driving the Dodge Charger seen operating recklessly in Miami Beach. We urge the public to refrain from this type of behavior as it endangers not only yourself but also those around you. pic.twitter.com/bJbfF50zfx — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) September 1, 2020

Aquellos con información sobre el incidente pueden llamar al Crime Stoppers de Miami-Dade, al 305-471-8477.