Cerrarán 8 bosques nacionales de California debido a altas temperaturas y riesgo de incendios

Casi la mitad de los parques nacionales de California cerrarán temporalmente sus puertas a las 5 de la tarde de este lunes debido al calor extremo y a el riesgo elevado de incendios, según informó el servicio forestal estadounidense.

Los bosques nacionales afectados por los cierres son Los Angeles National Forest, San Bernardino National Forest, Cleveland National Forest, Los Padres National Forest, Stanislaus National Forest, Sierra National Forest, Sequoia National Forest e Inyo National Forest.

Forest Service Temporarily Closes Southern California National Forests, Adds Prohibitions in Others.

Closure of @Stanislaus_NF, @Sierra_NF, @sequoiaforest, @Inyo_NF, @LosPadresNF, @Angeles_NF, @SanBernardinoNF & @ClevelandNF. https://t.co/l5eiM9v4Z0 pic.twitter.com/XXUlLWfXvg

— Forest Service, Pacific Southwest Region (@usfs_r5) September 7, 2020