Dulce María reveló que está pasando un embarazo difícil

La pandemia ha complicado la espera de su bebé

Dulce María se quedó embarazada entre abril y julio, en plena pausa por la pandemia, y asegura que no está teniendo un embarazo nada fácil.

– ¿Qué antojos has tenido?

Al principio, yo creo que los primeros tres meses, tuve más antojos. Lo único que me comí fue chocolates, lasagna, pizza y ya, y eso fueron los primeros tres meses y ya lo demás me he alimentado como antes, porque más bien hay que cuidarse mucho para estar saludable para ti y para nutrir al bebé y no comer tantas porquerías, porque todo se te desajusta.

El embarazo está resultando un reto que no se esperaba.

“Damos mucho por hecho eso de que “¡ay, está embarazada!, ¡qué bonito!”, como si fuera equis. Y creo que es algo tan, tan grande, que es dar vida, no es fácil; o sea, es realmente un proyecto muy importante, y todo eso te causa muchas, muchos síntomas, estragos, muchas cosas como mujer que no se hablan en el embarazo.

“Generalmente, se dice “¡ay, qué bonito el embarazo!”, y hasta que estás embarazada es cuando empiezas a investigar la realidad de un embarazo”.

– ¿Qué es lo más difícil?

La pandemia, eso es lo más difícil de todo. O sea estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos; entonces, creo que ese es el reto mayor. No solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo, embarazada, eso es lo difícil.

