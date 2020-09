Padres aclaran dudas sobre la educación virtual en Facebook

Los Ángeles

Madre e hija crean esta herramienta para concentrar información sobre las clases a distancia en LA

Al inicio del semestre de primavera, Evelyn Alemán se sentía cómoda al saber que sus hijas —una en la universidad y otra cursando el grado 10 de la preparatoria— estaban trabajando arduamente por su educación lo cual le permitía enfocarse más en su trabajo.

Poco imaginaba, al igual que miles de padres de familia, que de la noche a la mañana las clases cambiarían de forma física a virtual debido a la pandemia por el coronavirus.

Para empeorar la situación de la familia, Alemán cuenta que cayó enferma y aunque asegura que se hizo la prueba del COVID-19 dos veces y salió negativa, todos sus síntomas eran los del virus.

Para no poner en riesgo a su familia, decidió aislarse en su recámara por un periodo de ocho semanas, tiempo en el cual su hija que cursa la preparatoria se vio afectada en su educación.

“Yo pedí ayuda a LAUSD para que asesoraran a mi hija y no me ayudaron”, indicó la residente del Valle de San Fernando. “Solo me mandaron dos e-mails con links para que ella buscara información pero no hubo ninguna llamada de nadie —maestros o del director— para ver cómo estaba”.

Alemán y su hija decidieron enviar una carta con sus preocupaciones al miembro representante de su Distrito Escolar, Scott Schmerelson; así como al superintendente del LAUSD, Austin Beutner.

Indica que tampoco recibieron la respuesta deseada. Una vez más, solo les enviaron links para que buscaran información por su cuenta.

Si Alemán, quien es una profesional con conocimiento de la tecnología y el inglés, tuvo tan poca ayuda en la educación virtual de su hija, se preguntó cómo se la estarían arreglando los padres de familia que no saben de tecnología y tienen problemas con el idioma.

“Me enojé tanto por la preocupación de cómo tratan a los niños que decidí hacer algo para incluir las voces de los estudiantes y de los padres de familia”, indicó esta mamá.

Tras la experiencia frustrante decidió crear, junto a su hija, la página de Facebook “Our Voice: Communities for Quality Education”, para invitar a padres de familia y educadores a compartir sus preguntas y preocupaciones en cuanto a la educación de sus hijos en estos momentos de pandemia.

Preocupaciones compartidas

Uno de los primeros miembros activos en darle su apoyo fue Pedro Tot, quien tiene dos hijos. En la primavera su hija mayor cursaba el último año de preparatoria y su hijo menor el quinto de primaria.

Contó que cuando les dijeron de las clases virtuales para él fue como un balde de agua fría ya que nadie sabía cómo navegar el sistema nuevo, ni maestros, ni estudiantes y mucho menos padres de familia.

Mencionó que a sus hijos les dieron dispositivos electrónicos para llevar a casa y no tuvieron problemas con el internet porque ya tenían en casa pero que sí vioque varios padres de familia no corrieron con la misma suerte para obtener los dispositivos electrónicos para sus hijos.

“Aparte muchos padres no saben cómo usar la tecnología o los hot spots [conexión a Internet] que les dan son muy lentos”, explicó Tot.

Así que él también decidió apoyar de forma más directa al grupo de Evelyn Alemán.

Ahora él dice que cada vez que ve información importante para la comunidad, como dónde hay bancos de comida o dónde se ofrecen clases virtuales gratuitas, él comparte la información para los demás.

Alemán comentó que en tan solo dos semanas ya ha sobrepasado los 150 miembros y que le impresiona saber que personas de tan lejos como desde San Francisco, en California, el estado de Texas y hasta en México se han vuelto miembros de la página.

También hay muchos interesados de las comunidades indígenas y agricultores del condado de Ventura.

“Siempre trato que la información sea en español e inglés y gratuita porque muchos padres de familia no pueden darse el lujo de pagar subscripciones”, indicó Alemán.

Agregó que le preocupa ver que durante este tiempo de pandemia y con tecnología limitada en varios casos, los padres de familia que tienen hijos aprendices de inglés, con discapacidades intelectuales o físicas y/o padres de bajos recursos, se encuentran con barreras para avanzar.

Mediante la página que creó dijo esperar que más personas puedan unirse y seguir colaborando con información vital para mejorar la educación de los estudiantes dentro y fuera del país.

Después de todo, dice, ha sido un virus mundial el que ha unido a todos los padres de familia, maestros y estudiantes en el aprendizaje de clases virtuales.

Para saber más acerca del grupo visite: https://www.facebook.com/groups/1176163479411915