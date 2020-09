¡Está furiosa! Carolina Sandoval estalla contra TikTok por la censura de su video

View this post on Instagram

AJÁ DE ÚLTIMA HORA YA LE QUITARON LA RESTRICCIÓN AL VIDEO 👉🏻 #justicia 👉🏻Acabo de hacer este vídeo en #tiktok y me lo acaban de prohibir porque según me salí de los lineamientos, de sus patrones, etc, etc 👉🏻QUIERO qué alguien me explique en qué me salí de los parámetros si es un vídeo que va directo y enfocado a levantar el autoestima de las mujeres que solo se sienten bonitas con #makeup…debemos amarnos tal y cual somos mi gente. . .. … Los Leo. .. … …. #autoestima #noalacensura #cerocomplejos #cosasquesientecaro #cosasquelepasanalavenenosa