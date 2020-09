Universidad en Texas investiga un video viral de una mujer diciendo que tiene COVID-19 durante una fiesta

TEXAS – Un video que presuntamente muestra a una estudiante de la Universidad Texas Tech en una fiesta diciendo que tiene COVID-19 se hizo viral.

What’s happening at Texas Tech. Side note, I do not know this girl but she was brave enough to post this for others to see! If you are selfish like this with no regards for others safety, fuck off! pic.twitter.com/8K3G85Zkxk

— taylor smith (@tayylorcsmith) September 5, 2020