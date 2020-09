Video revela posible soborno a un testigo tras el arresto de dos jugadores de la NFL en Miami

Los investigadores del sur de la Florida están analizando unas imágenes de una cámara de vigilancia en una oficina de un abogado de Miami porque sospechan que hubo un intercambio de dinero con un oficial que había arrestado a dos famosos jugadores de la NFL.

La policía de Miraramar, al norte de Miami, confirmó la existencia del video y los investigadores alegan que Michael Grieco, un legislador de Florida y abogado de Miami, fue parte del intercambio.

El 13 de mayo, un hombre en Miramar hizo una llamada al 911 para denunciar que le habían robado durante una fiesta en una casa. Los jugadores de la NFL DeAndre Baker y Quinton Dunbar fueron arrestados posteriormente.

“Me acaba de robar un jugador de la NFL. DeAndre Baker vino con una pistola junto a su amigo y me robaran. Le dijo a su amigo que me disparara”, decía.

Dos días después del presunto robo, las presuntas víctimas del caso fueron captadas en video en la oficina de Grieco. Grieco representaba a Dunbar en el momento del video.

En las imágenes se podía ver a un hombre, identificado como un entrenador de fútbol de una escuela secundaria local, con otros dos hombres en un elevador y en el pasillo cerca de la oficina de Grieco. También se pueden ver fajos de efectivo contados en el video, pero Grieco no es visible en el video.

Según la policía, las presuntas víctimas del robo “declararon que se encontraban en el despacho del abogado, les presentaron las declaraciones juradas, pero todas se negaron a firmar las declaraciones juradas hasta que les pagaran”.

La policía dijo que esas declaraciones juradas cambiaron la historia de los testigos para retirar los cargos en su contra.

“Solo quiero agradecer a Dios, agradecer a mi familia, a mi equipo de defensa”, dijo Dunbar durante una conferencia de prensa el 7 de agosto.

En cuanto a la supuesta manipulación de testigos, la policía dijo que llevaron sus hallazgos al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y a los fiscales estatales de Miami-Dade y Broward. Nadie ha llevado el caso hasta ahora.

