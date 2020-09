Imponen multas a plantas procesadoras por violaciones a la salud de los trabajadores

Noticias

Meses de investigación encontraron que Overhill Farms ignoró importantes medidas de seguridad poniendo en peligro a sus empleados

Dos plantas procesadoras de Overhill Farms recibieron esta semana las multas más altas a nivel nacional relacionadas al COVID-19, por serias violaciones a las regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

La muerte de un trabajador por COVID-19, el pasado mes de abril, desencadenó las investigaciones de las plantas procesadoras de productos congelados, con sede en Vernon. Tras la tragedia, el sindicato UFCW Local 770 presentó una queja ante Cal/OSHA, lo que originó la investigación. Cal/OSHA (Administración de seguridad y salud ocupacional) es la agencia del Departamento de Relaciones Industriales de California encargada de proteger y mejor la salud, economía, seguridad y bienestar económico de los trabajadores del estado.

Cal/OSHA envió citaciones a Overhill Farms Inc. y a su agencia de empleos temporarios Jobsource North America Inc. con multas propuestas por más de 200,000 dólares para cada empleador de dos plantas de Vernon por no haber protegido a cientos de trabajadores. Por lo menos 25 trabajadores de ambas plantas contrajeron el coronavirus.

“Hemos estado viviendo estas condiciones de trabajo precarias de primera mano durante meses. Nos ha dado miedo trabajar a lo largo de esta pandemia y ver a nuestros compañeros de trabajo enfermarse, mientras nos preguntábamos sí seríamos los siguientes,” dijo Hilda Morales, una trabajadora de una de las dos plantas de Overhill Farms. “Me da gusto ver que se llame a rendir cuentas a Overhill y lo más importante, tener la esperanza de que tendremos mejores condiciones de trabajo de aquí en adelante”, agregó Morales.

La investigación a la empresa de comidas congeladas descubrió que la mayoría de los trabajadores habían estado expuestos en múltiples ocasiones al coronavirus, como resultado de la falta de protocolos de seguridad y distanciamiento físico, tanto en el área del reloj que registra la entrada y salida de empleados, como en el carrito donde se ponen los guantes y las batas, en la sala de descanso, en la línea de producción y durante las operaciones de empaque.

También salió a la luz que los empleados no podían distanciarse físicamente mientras trabajaban, que no existía un plan de prevención de accidentes y enfermedades relacionado al COVID-19 conforme lo establece la ley y que no se habían investigado alrededor de 21 casos de coronavirus, incluyendo una muerte. La empresa no ofreció instrucción ni capacitación a sus trabajadores sobre la propagación del virus, o sobre cómo utilizar de manera segura limpiadores y desinfectantes. Tampoco proporcionó ni dio seguimiento a los informes apropiados a Cal/OSHA.

“No debería ser tan peligroso ir a trabajar todos los días. Hacemos un reconocimiento al liderazgo de los trabajadores de Overhill, por alzar la voz frente a las atroces violaciones de seguridad en la planta y por la creación de un innovador comité de seguridad en Overhill. Sin su liderazgo, habría un mayor número de trabajadores enfermos”, dijo John Grant, presidente del Local 770 de la UFCW en un comunicado. “Ahora el estado de California ha intervenido con importantes citaciones que nos muestran qué tan peligrosas eran las condiciones de trabajo”, agregó.

El Local 770 de UFCW representa a más de 20,000 trabajadores de supermercados en los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, y San Luis Obispo. En total, el sindicato representa a más de 30,000 trabajadores en la industria de alimentos al menudeo, farmacias, empaque de carne y alimentos, laboratorios y dispensarios de marihuana.

Multas

Las violaciones relacionadas al COVID-19 en dos plantas de Overhill recibieron propuestas de multas de $222,075 para Overhill Farms, y de $214,080 para Jobsource. La planta procesadora también recibió multas adicionales por $14,450 por violaciones laborales no relacionadas al coronavirus.

Cal/OSHA también emitió citaciones a los empleadores por dos accidentes ocurridos el pasado mes de febrero, en los cuales un trabajador resultó herido. Dichas citaciones incluyen multas de $103,780 a Overhill Farms, por repetidos accidentes, y de $29,700 a Jobsource.

La empresa propietaria de Overhill Farms, Group CP, está basada en Tailandia y controlada por la familia Chearavanont – la cuarta familia más rica de Asia.

Otras plantas

Overhill Farms no es la única planta procesadora del área de Vernon que ha violado las normas de salud y seguridad. En mayo pasado, la planta Farmer John registró 153 casos de COVID-19 entre sus empleados.

Como respuesta al alto número de contagios de COVID-19, los miembros del sindicato formaron un Comité de Seguridad que representa a alrededor de 200 trabajadores y tiene la autoridad de implementar medidas de seguridad y salud.

Para más información sobre UFCW Local 770, puedes visitar www.ufcw770.org

Si tienes preguntas o denuncias sobre la seguridad en tu lugar de trabajo puedes llamar a la línea en español de Cal/OSHA: 844-LABOR-DIR (844-522-6734).