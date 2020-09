L’Attitude 2020: famosos como Pitbull, Carlos Ponce, Canelo y los Estefan serán protagonistas del foro virtual

Entretenimiento

El foro nacional que promueve la aportación de los latinos en Estados Unidos se cerrará con dos premios de liderazgo a Eva Longoria y al chef José Andrés

Celebridades y marcas como Netflix, Sony Pictures, Facebook Watch, Nickelodeon y STX Entertainment, entre otras, se subirán al escenario virtual en L’ATTITUDE 2020, el primer diálogo nacional del país titulado “The New Mainstream Economy: Restart and Rebound” (La nueva economía dominante: reinicio y recuperación) e impulsado por los latinos de EE.UU. Medios nacionales, ejecutivos y funcionarios electos también participarán en el foro nacional que se transmitirá en vivo entre el 24 y el 27 de septiembre.

En su tercer año, L’Attitude se asoció al empresario y artista Emilio Estefan para desarrollar y expandir aún más el programa, dada su amplia experiencia en la industria del entretenimiento. El programa de entretenimiento también incluirá a Latinxt, la muestra anual que sirve como plataforma de lanzamiento para que la industria presente nuevos contenidos con talentos latinos.

“El año pasado cuando recibí un premio en L’Attitude y observé en primera persona la importancia del evento como un singular foro para celebrar las contribuciones de los latinos de EE.UU. y capitalizar nuestra profunda influencia en este país, quise involucrarme de inmediato”, comentó Estefan. “Los primeros dos años atrajeron a celebridades de primer orden, talentos emergentes y captaron la atención de los medios nacionales, así que estamos muy emocionados por las figuras que participarán este año y no podemos esperar para mostrar todo el arte y talento que está impactando de modo positivo en la cultura estadounidense y ayudando a redefinir la nueva cultura dominante”.

El creciente listado de celebridades, talentos del ámbito del entretenimiento y líderes cuya participación ha sido confirmada incluye a los siguientes:

· Pitbull – artista discográfico, productor y empresario ganador del Grammy

· Gloria Estefan – artista discográfica ganadora de 7 premios Grammy y Grammy latinos y presentadora del programa de entrevistas de Facebook Watch de próximo estreno Red Table Talk: The Estefans

· Eva Longoria – actriz, productora, directora, activista y empresaria

· Gerard Butler – estrella internacional y protagonista del thriller de acción de STX Entertainment Greenland, que se estrenará en los cines en todo el país el 25 de septiembre de 2020

· Morena Baccarin – estrella internacional y protagonista del thriller de acción de STX Entertainment Greenland, que se estrenará en los cines en todo el país el 25 de septiembre de 2020

· José Andrés – chef de renombre internacional ganador de estrellas Michelin, empresario, humanitario y filántropo

· Canelo Álvarez – campeón de boxeo mundial de cuatro divisiones

· Kenny Ortega – director de la franquicia de Disney High School Musical y de la serie de Netflix de próximo estreno Julie and The Phantoms

· Carlos Ponce – coprotagonista de la serie de Netflix de próximo estreno Julie and The Phantoms

· Madison Reyes – protagonista de la serie de Netflix de próximo estreno Julie and The Phantoms

· Sonny Bustamante – coprotagonista de la serie de Netflix de próximo estreno Julie and The Phantoms

· Lili Estefan – presentadora ganadora del Emmy del programa de Univision El Gordo y la Flaca y copresentadora del programa de entrevistas de próximo estreno de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans

· Emily Estefan – prometedora cantante y compositora y copresentadora del programa de entrevistas de próximo estreno de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans

· Tony Vinciquerra – director y CEO de Sony Pictures Entertainment

· Afo Verde – director y CEO de Sony Music Latin

· Dana Cluverius – vicepresidenta sénior de animación de series actuales de Nickelodeon

· Niki Lopez – creadora y coproductora ejecutiva de Santiago of the Seas

· Mónica Dávila – directora del guión gráfico de Santiago of the Seas

· Miguel Puga – coproductor ejecutivo de The Casagrandes

· Izabella Alvarez – “Ronnie Anne Santiago”, The Casagrandes

La agenda de L’Attitude incluirá cuatro días de sesiones virtuales que cubrirán temáticas de negocios, finanzas, política, deportes y entretenimiento, con paneles sobre música latina, próximos contenidos en streaming, cine y televisión y un importante diálogo sobre la representación de los latinos de EE.UU. en todas las facetas de la industria.

Además, Latino Donor Collaborative presentará sus hallazgos más recientes sobre el progreso que las principales compañías de medios y entretenimientos están haciendo para identificar, contratar y mostrar a los latinos de EE.UU. y aprovechar el potencial de ingresos de la nueva economía dominante.

“La industria del entretenimiento está perdiendo dinero al no incluir a los latinos de EE.UU. tanto frente como detrás de las cámaras, dado el hecho de que los consumidores latinos superan los niveles de consumo en el sector del entretenimiento de manera global y también en casi todos los demás sectores”, comentó Sol Trujillo, cofundador de L’Attitude. “Ha habido muchos estudios que recabaron datos que demuestran que los latinos todavía tienen una muy baja representación en los medios y el entretenimiento, y a menudo se ven relegados a papeles pequeños y argumentos estereotipados. Nuestro programa enfocado en el entretenimiento apunta a incentivar una conversación muy necesaria y a hacer énfasis en las figuras que realmente están participando en el ámbito y en las empresas que están aprovechando esa oportunidad”.

El programa de entrevistas de próximo estreno Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans también formará parte del evento con tres generaciones de mujeres latinas emblemáticas: Gloria Estefan, Lili Estefan y Emily Estefan.

La gala de cierre incluirá la presentación de los premios de liderazgo L’Attitude 2020 a Eva Longoria y el chef José Andrés, ambos de los cuales han logrado un éxito personal ejemplar, que luego aprovecharon para usar sus recursos e influencia para mejorar las vidas de otras personas. Este galardón reconoce a las personas que demuestran la ética de trabajo incansable de los latinos de EE.UU. y su gran espíritu humanitario abocado a la comunidad.

Además de las sesiones de entretenimiento, el evento reunirá a los líderes de BlackRock, Nike, Bank of America, Verizon, United Airlines, Walmart, Wells Fargo, American Express y Target, entre otras empresas, junto a socios mediáticos líderes a nivel nacional como MSNBC, CNBC, Telemundo, The Wall Street Journal, Barron’s y Dow Jones MarketWatch.

Para obtener más información e inscribirte en el evento, visita www.lattitude.net.