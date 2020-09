Millones en EEUU aún no reciben cheque de estímulo, mientras pagos del IRS llegan por error a Austria

Dinero

Mientras que a millones de estadounidenses residentes en el país todavía no les llega el cheque de estímulo que distribuye el Servicio de Rentas Internas (IRS), personas en Austria recibieron pagos que no le correspondían.

Un reporte de The Washington Post esta semana indica que varios bancos en el país europeo han tenido que responder a las consultas de clientes por las pasadas tres semanas, y representantes de tres bancos locales han procesado unos 200 cheques procedentes de Estados Unidos hasta el 9 de septiembre. No está claro cuántos de esos cheques fueron cobrados por residentes en Austria que no son elegibles y cuántos corresponden a ciudadanos estadounidenses que viven en el exterior.

Tampoco hay certeza sobre la razón por la que estas personas están recibiendo el dinero, aunque ya un informe previo de NPR alertó de ciudadanos extranjeros que trabajaron temporalmente en EEUU a los que les llegó el pago a sus países de origen sin que fueran elegibles.

Personas originarias de 129 países llegaron a recibir cheques de estímulo por error, incluyendo de regiones como Brasil, Canadá, China, India, Nigeria y Corea del Sur, de acuerdo con el reporte del medio. Lo anterior se debió a que, supuestamente, estas personas debían presentar un formulario 1040-NR (NR significa no residente), pero en su lugar (con intención o sin) llenaron el formulario 1040, lo que ante el IRS los identifica como residentes.

Los recipientes que no son acreedores de la ayuda recibieron los fondos mediante depósito directo en los casos en los que el IRS posee su información. En otras instancias, el dinero fue enviado mediante cheque al lugar que estaba marcado como dirección postal. Algunos pagos se enviaron directamente a los países de procedencia de los empleados temporales.

No se tienen detalles de cómo el IRS planea resolver el problema de cheques enviados por error a personas fuera de EEUU.