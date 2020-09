Charli D’Amelio rompe el silencio y habla sobre su dura lucha contra los desórdenes alimenticios

Entretenimiento

La adolescente más famosa de TikTok abrió su corazón para contar sobre su íntima batalla

A raíz de su gran éxito y el apoyo que todos sus seguidores le han brindado, la tiktoker Charli D’Amelio se ha sentido en completa confianza de compartirles experiencias un tanto desagradables que tuvo que afrontar con valentía antes de lanzarse al mundo del éxito.

A sus tan solo 16 años y con más de 26 millones de seguidores en Instagram y 86 millones de fans en TikTok, Charli ha conseguido el reconocimiento a la tiktoker más conocida a nivel mundial. A pesar de su evidente éxito y lo que podría parecer una buena vida, en esta ocasión se ha sincerado con sus fieles seguidores y decidió contar un poco sobre su vida personal.

Trato un tema serie del cual había sido víctima unos años atrás y esta vez quiso hacer uso de su reconocida voz para concientizar al respecto.

“Siempre he intentado usar mi voz cuando se trata de problemas en torno a la imagen corporal, pero nunca he hablado de mis propias batallas con los desórdenes alimenticios. Es tan incómodo admitirlo, incluso a los amigos más cercanos y familia, aún más al mundo. Me ha dado miedo compartir que tengo un desorden alimenticio, pero al final espero que al compartir esto pueda ayudar a alguien más”, comentó a través de sus historias en Instagram.

“Sé que los desórdenes alimenticios son algo con lo que tanta gente está luchando también detrás de puertas cerradas. A cualquiera que pueda haber lastimado sin querer al tocar una canción y no pensar que su letra podría generar una reacción, me disculpo en verdad y profundamente, y espero que sepan que nunca tuve la intención de causar un daño”, manifestó su opinión después de en días pasados haber hecho uso de una canción en la cual toca un tema muy delicado, contar calorías.

“Para cualquiera que esté luchando con esto, sé que hay unos días que son peores que otros, pero en verdad espero que des click a este link y consigas la ayuda si la necesitas. Necesito que sepas que no estás solo. Recuerda, está bien pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda algunas veces. Los amo a todos, manténganse fuertes”, concluyó mostrando su apoyo a todos sus seguidores que se encuentran pasando por la misma situación, de la cual en alguna ocasión ella fue víctima.