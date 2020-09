El Bobcat Fire sigue ardiendo sin control al este de Los Ángeles

A las siete de la mañana de este viernes el Bobcat Fire en Los Angeles National Forest solo había sido contenido en un 6% y ya ha arrasado con miles de acres a su paso, a la vez que cubre todo el valle del condado de Los Ángeles de humo.

Imágenes satelitales del incendio compartidas por Los Angeles National Forest en Twitter, muestran la magnitud del incendio que inició el pasado domingo cerca de

Overnight, two @LACoFDPIO Firehawks and one Angeles NF night-flying helicopters kept the fire "in-check" on the southern edge of the fire. The fire has grown to 26,368 acres and now is 6% contained. For more information, please visit inciweb at: https://t.co/TTuOND3U3h pic.twitter.com/N9J9jRFTtr

