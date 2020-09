Cierran 8 parques del condado Los Ángeles por la mala calidad de aire

Debido a que los incendios cercanos al condado de Los Ángeles como el Bobcat Fire que se inició en el área de Azusa y El Dorado Fire, los cuales han quemado miles de acres y han dañado la calidad del aire, las autoridades están tomando medidas para proteger a los residentes.

Una de ellas es el cierre de diversos parques del condado debido a mala calidad del aire y los efectos que esto podría tener en personas vulnerables.

🚨TEMPORARY CLOSURES 🚨 Poor air quality due to fire causes temporary closure of some #LACOUNTYPARKS facilities. We will continue to assess conditions and reopening contingent on #airquality and safety measures. Be safe! https://t.co/Da7VcKWDTV #BobcatFire pic.twitter.com/5ser3wCcUv

— Los Angeles County Parks & Recreation (@lacountyparks) September 11, 2020