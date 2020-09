La Chiquibaby publica fotos de joven con sus abuelos y conmueve el Instagram

View this post on Instagram

Mi mayor regalo en la vida ha sido las dos culturas con las que crecí gracias a mis abuelos Leopoldo, quien era Ganadero en México y mi abuelo John de Grecia. Esta foto es increíble pues a pesar de lo lejos que vivían un dia pude compartir con ambos en El pueblo de Villa Corona Jalisco. Aunque no hablaban el mismo idioma, parecían amigos de antaño, también mi abuelo John que radicaba en Nueva York y laboraba como zapatero pudo estar conmigo en mi fiesta de XV en Guadalajara, México en 1996, también recuerdo con mucho cariño a mis abuelitas Margarita y Georgianna que creo yo era su consentida jejejeje QEPD mis angelitos en el cielo. ❤️ Feliz día a todos los abuelitos en su día, gracias por ser tan especiales. 🤗 #diadelosabuelos #familia #chiquibaby