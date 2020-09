Tormenta Sally se intensifica en el Golfo y avanza hacia Estados Unidos

La tormenta tropical Sally se formó este sábado frente a las costas del sur de Florida y ahora va rumbo al Golfo de México.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) es que siga ganando fuerza y se convierta en huracán a principios de la próxima semana (el lunes por la noche), a medida que se avanza por el noreste del Golfo de México.

Satellite-derived wind data indicate that Tropical Storm #Sally has formed and is centered just off the southwest coast of Florida. Maximum sustained winds are 40 mph. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/KC7Bq1Vror

En el pronóstico de las 5:00 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes, los meteorólogos indicaron que un aviso de huracán ya entró en vigor para la zona metropolitana de New Orleans.

El aviso y el riesgo de vientos huracanados y marejada ciclónica se extiende de Grand Isle, Louisiana, hasta la frontera entre Alabama y Florida, incluyendo el Lago Pontchartrain y el Lago Maurepas, en Louisiana, y la ciudad de New Orleans.

También hay advertencia de inundaciones en porciones del estado de Florida, donde no ha parado de llover desde la madrugada del sábado. Y dejan claro que hay posibilidades de que porciones de la Costa del Golfo se inunden de forma repentina de aquí al martes.

Las autoridades recomiendan a los residentes monitorear de cerca el progreso del sistema, pues podrían emitirse vigilancias no solo de tormenta tropical o huracán, sino también de marejada ciclónica.

En el norte de Florida, en la zona conocida como el Panhandle hay vigilancia de tormenta tropical. Fuertes ráfagas de viento se esperan en toda la Península.

A Hurricane Watch is in effect from Grand Isle, LA, to the Alabama/Florida border, where hurricane-force winds are possible by early Tuesday, with tropical storm conditions possible on Monday #Sally https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/uhZXxcgBJn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2020