Despiden a la madre hispana asesinada por su hijo por una discusión por el control del aire acondicionado

Conmoción y tristeza en el sur de la Florida tras la muerte a balazos de Miriam González, la hispana cuyo hijo asesinó con varios disparos tras una fuerte discusión. Sus familiares aún no dan crédito a lo que pasó y admiten que están atravesando por los peores momentos.

“Gracias a Dios la veo ahí, creo que está en paz, está al lado de la gente que la ha querido. Aquí están mis tíos, aquí están mis primos, mis compañeros de trabajo que me han dado un soporte increíble”, señalaba Martín González, hermano de la víctima, a Telemundo51, durante el funeral celebrado en Hialeah.

Luis Martin Pages, 29, told police he and his mother had an argument after he asked to borrow her car to look for a job. He said she told him "no" since it's Labor Day and everything would be closed. He called 911 after killing her. https://t.co/CYLINchIqT

— WGXA (@WGXAnews) September 9, 2020