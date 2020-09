El económico auto que Mel Gibson ha manejado por años

Mel Gibson es uno de los actores más famosos del mundo, ha participado en películas como Passion of Christ, Ransom, Payback, Leather Weapon, entre otras. Todos los amantes del cine lo identifican como un icono.

El actor tiene un patrimonio neto de alrededor de $425 millones, una cantidad tan enorme que es suficiente para comprar casi cualquier artículo del planeta.

El actor y productor de cine ha sido visto varias veces en un Toyota Cressida azul cielo.

In today's bizarre news, Mel Gibson was once spotted driving a Toyota Cressida. Strange? Yes. But are you surprised? Probably not. pic.twitter.com/blioA5iziR

— Steve Landers Toyota (@SLToyotaScion) September 9, 2018