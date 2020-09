El Nuevo Herald distribuye un suplemento de 40 páginas con textos racistas y antisemitas; sus editores dicen que no se dieron cuenta

Florida

La publicación ha dejado de distribuirse y se va a abrir una investigación interna

El Miami Herald, la empresa editora de El Nuevo Herald, el periódico en español más influyente del sur de la Florida, ha confirmado a través de un comunicado que van a dejar de distribuir el suplemento semanal LIBRE porque, al menos desde enero, se publican textos racistas y antisemitas.

BREAKING: Miami Herald pulls Spanish-language LIBRE as weekly

supplement, launches investigation "we are ending our relationship and will never publish, print or distribute its content again."https://t.co/SKh44O6hWg — Miami Herald (@MiamiHerald) September 14, 2020

“Lamentamos profundamente que comentarios inflamatorios, racistas y antisemitas hayan llegado a los suscriptores de El Nuevo Herald a través de LIBRE, una publicación en español que pagaba a nuestra compañía para imprimir su producto e insertarlo en nuestra edición impresa como un suplemento semanal”, dice el comunicado enviado por la compañía.

#Miami Herald publisher @MindyMarques taking a paid vacation after mishandling our city's newspaper of record and announcing a strictly **internal investigation** reminds me of a cop taking paid vacation after getting recorded committing police brutality while IA investigates. https://t.co/H9waXCIvSu — Grant Stern (@grantstern) September 16, 2020

Aminda Marqués González, editora y directora ejecutiva de El Miami Herald y El Nuevo Herald, y Nancy San Martín, subdirectora del periódico en español, admitieron que ningún responsable editorial leyó el suplemento hasta que empezaron a recibir varias quejas de lectores indignados con esos textos. “Es una serie de fallas internas que estamos investigando para evitar que vuelvan a ocurrir”, se limitaron a decir.

Según ha podido confirmar Impremedia, Marqués González ha enviado un correo electrónico a toda la plantilla señalando que se va a tomar “un tiempo libre”, aunque no mencionó los hechos acontecidos en los últimos días.

They will launch an investigation and intend to publish a story about what happened.https://t.co/KmaBh678Uo — Poynter (@Poynter) September 16, 2020

Todo empezó cuando un lector se puso en contacto con el periódico para expresar su malestar por “una columna increíblemente ofensiva” publicada en ese suplemento. “Dedicamos el fin de semana a revisar ediciones anteriores y quedamos asombrados de descubrir varios ejemplos de comentarios antisemitas y racistas desde enero, material que nunca cumpliría nuestras normas editoriales en El Nuevo Herald y el Miami Herald”, agregaron.

Miami Herald’s Spanish sister paper el Nuevo Herald published a racist, anti-Semitic insert – The Washington Post #Miami #Florida #racism https://t.co/z8KgLQrBxO — Andrew Kaufman (@AKFotoInc) September 16, 2020

Además, sus responsables señalaron que la relación contractual con LIBRE ha finalizado y se comprometen a no “publicar, imprimir o distribuir su contenido nunca más”.